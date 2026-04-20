Φορολογικές δηλώσεις 2026: 1 στους 3 έχει «πατήσει το κουμπί» - Πόσοι παίρνουν επιστροφή φόρου

Πάνω πάνω από 2,3 εκατ. φορολογικές δηλώσεις σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. έχουν ήδη υποβληθεί, από τις οποίες 889.036 με την αυτόματη οριστικοποίηση από την ΑΑΔΕ.

Με βάση τα εκκαθαριστικά, περισσότεροι από επτά στους δέκα φορολογούμενους είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε έχουν επιστροφή φόρου για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025 ενώ για μία στις τέσσερις δηλώσεις προκύπτει έξτρα φόρος που κατά μέσον όρο κυμαίνεται στα 1.000 ευρώ.



Το 38,4% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί είναι μηδενικές ενώ τυχεροί είναι σχεδόν 4 στους 10 φορολογούμενους καθώς δικαιούνται επιστροφή φόρου με το ποσό να ανέρχεται σε 222 ευρώ κατά μέσο όρο.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στους τραπεζικούς λογαριασμούς 319.592 φορολογούμενων έχει πιστωθεί το ποσό της επιστροφής που δικαιούνται συνολικού ύψους 65,81 εκατ. ευρώ ενώ για 126.976 φορολογούμενους έχουν «τρέξει» συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου εισοδήματος συνολικού ύψους 28,8 εκατ. ευρώ.

Σε μια εβδομάδα οι επιστροφές φόρου

Επισημαίνεται ότι όσοι δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας βλέπουν μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης το ποσό της επιστροφής φόρου στον τραπεζικό τους λογαριασμό ενώ για όσους έχουν φορολογικές οφειλές η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με τις οφειλές τους. Οι συμψηφισμοί γίνονται κεντρικά ανά εβδομάδα ενώ όσοι δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, διεκπεραιώνονται από τις ΔΟΥ ή το ΚΕΒΕΙΣ, χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος επιστροφής από τον φορολογούμενο. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι η ορθή δήλωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πύλη myAADE.



Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υφίστανται ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 ενώ σε περίπτωση που η εξόφληση του φόρου πραγματοποιηθεί μέσω του συμψηφισμού αυτού, ο φορολογούμενος δικαιούται το ποσοστό έκπτωσης 2% έως 4% που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Πώς καταβάλλεται ο φόρος

Για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, ο φόρος καταβάλλεται σε 8 μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με κλιμακωτή έκπτωση. Η πρώτη δόση του φόρου πληρώνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών. Εάν ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου, έκπτωση 4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Μαΐου, 3% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου και 2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου.



Στην περίπτωση εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή και ο φορολογούμενος επιθυμεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό του φόρου εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται για το αρχικό ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ αν από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.