Φορολογικές δηλώσεις 2026: Oι νέοι κωδικοί για «κούρεμα» και απαλλαγές από τα τεκμήρια

Νέους κωδικούς για την μείωση ή και την πλήρη απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και την κατάργηση του ελάχιστου τεκμήριου διαβίωσης για εξαρτώμενα τέκνα έως 25 ετών, περιλαμβάνει το έντυπο Ε1 που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ με την ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να τίθεται σε λειτουργία από τη προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου και να παραμένει ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου.



Ειδικότερα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων:



1. Κωδικοί 045-046: συμπληρώνονται από το φορολογούμενο για την εξαίρεσή του από τον προσδιορισμό του ελάχιστου καθαρού ποσού εισοδήματος ή την αναλογική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στην περίπτωση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης. Στον υποπίνακα ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει:



α) «Εμπίπτετε στις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ; (εξαίρεση για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές)»



β) «Εμπίπτετε στις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ; (εξαίρεση για καφενεία σε οικισμούς <500 κατοίκους)».



γ) «Εμπίπτετε στις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 6 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ; (εξαίρεση για τους υποδιανομείς και υποπράκτορες τύπου)».



δ) «Εμπίπτετε στις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ; (εξαίρεση για τους πλανόδιους λαχειοπώλες)».



ε) «Εμπίπτετε στις διατάξεις της περ. ζ’ της παρ. 6 του άρθρου 28Α ΚΦΕ; (εξαίρεση για μητέρες κατά το έτος τοκετού ή υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου και τα δύο επόμενα έτη)».



στ) «Ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα για περιορισμένο χρονικό διάστημα βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης;



2. Κωδικοί 047-048: συμπληρώνονται από το φορολογούμενο προκειμένου να λάβει την προβλεπόμενη κατά το ήμισυ μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Στον υποπίνακα των κωδικών αυτών ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω ενδείξεις:



α) «Έχετε την ιδιότητα του πολύτεκνου ως γονέας ή απορφανισθέν τέκνο;



β) «Είστε γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα;».



γ) «Είστε εκμεταλλευτής ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας ≤ 25%;».



δ) «Επαγγελματική έδρα και κύρια κατοικία σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων, ή σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό από 500 έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό από 500 έως 1.700 κατοίκους, ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.



ε) «Είστε εκμεταλλευτής σχολικού κυλικείου;».

Δικαιολογητικά για εξαίρεση από το ελάχιστο εισόδημα

Για την εξαίρεση εφαρμογής του ελάχιστου ποσού του καθαρού εισοδήματος ή την εφαρμογή των προβλεπόμενων μειώσεων απαιτούνται, κατά περίπτωση, ενδεικτικά τα κατωτέρω:



- Αναφορά σε νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση από την οποία να προκύπτει ο περιορισμός της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του υπόχρεου - Πιστοποιητικό απόδειξης ιδιότητας πολύτεκνου ως γονέα ή απορφανισθέντος τέκνου - Πιστοποιητικό απόδειξης ιδιότητας γονέα μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση άγαμης μητέρας), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου (στην περίπτωση χηρείας) ή δικαστική απόφαση απόδοσης (και προσωρινής) επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου) ή ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο ή σε συμβολαιογράφο για την έκδοση διαζυγίου (συναινετική λύση γάμου) ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα ή πιστοποιητικό κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα (φυλάκιση του άλλου γονέα) κ.λπ. Ως μονογονεϊκή οικογένεια θεωρείται η οικογένεια που αποτελείται από έναν μόνο γονέα (άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο ή σε διάσταση, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα εν τοις πράγμασι ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων



- Άδεια κυκλοφορίας για το ποσοστό ιδιοκτησίας των εκμεταλλευτών ταξί.



Η εκκαθάριση των υπόψη δηλώσεων κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, στις περιπτώσεις που απαιτείται θα ολοκληρώνεται στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.



3. Κωδικός 079: «Είστε ενήλικο εξαρτώμενο άγαμο τέκνο έως 25 ετών και φοιτάτε σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είστε εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. ή υπηρετείτε τη στρατιωτική θητεία σας;» επιλέγεται προκειμένου να μην εφαρμοσθεί η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη στα εξαρτώμενα τέκνα που αποκτούν εισόδημα και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.



Για τους φορολογούμενους που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα η αποπληρωμή του φόρου θα πρέπει να γίνει σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τη πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου ενώ για εφάπαξ εξόφληση παρέχεται έκπτωση 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου, 3% για δηλώσεις έως 15 Ιουνίου και 2% για δηλώσεις έως 15 Ιουλίου.