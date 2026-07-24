Φορολογικές δηλώσεις: Έξτρα φόρος 2.000 ευρώ για πάνω από τρεις στους δέκα - Κλείνει σήμερα το Taxis

Η αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων σε συνδυασμό με το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματικών «φούσκωσε» τον φορο-λογαριασμό που καλούνται να πληρώσουν φέτος εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από την εκκαθάριση 6.606.616 φορολογικών δηλώσεων δείχνουν ότι ο συνολικός έξτρα φόρος εισοδήματος που έχει βεβαιωθεί, έχει ξεπεράσει τα 4,75 δισ. ευρώ με το κατά κεφαλήν ποσό για το 35,41% των δηλώσεων να διαμορφώνεται στα 2.030 ευρώ.

Στην αντίπερα όχθη για το 29,22% των φορολογικών δηλώσεων το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό με συνολικό ύψος επιστροφής να ανέρχεται σε 632,44 εκατ. ευρώ ή 328 ευρώ κατά μέσο όρο και για το 35,33% των δηλώσεων το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό.

Σημειώνεται πως σήμερα τα μεσάνυχτα πέφτει η αυλαία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για όσους θέλουν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις που εντόπισαν στην δήλωση που έχουν υποβάλει χωρίς να απειλούνται με πρόστιμα.

Μια προσθήκη ή μια διόρθωση σε κάποιον κωδικό της δήλωσης μπορεί να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση. Μέσω της εφαρμογής, οι φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν ή να διαγράψουν στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην αρχική δήλωση. Η διαδικασία είναι απλοποιημένη καθώς με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο και ο φορολογούμενος χρειάζεται να τροποποιήσει μόνο τα συγκεκριμένα σημεία που επιθυμεί.

Η νέα δήλωση που θα προκύψει, μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων θα αντικαταστήσει την αρχική δήλωση. Η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Τσουχτερά τα πρόστιμα για τους «ξεχασιάρηδες»

Επισημαίνεται ότι όσοι από τους φορολογούμενους υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αρχικές η τροποποιητικές δηλώσεις και εφόσον ο φόρος που προκύπτει από τη δήλωση υπερβαίνει τα 100 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα από 100 ευρώ αν δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, 250 ευρώ αν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τηρώντας απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ αν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με διπλογραφικά βιβλία. Πέραν των προστίμων όταν η αρχική εκπρόθεσμη δήλωση είναι χρεωστική επιβάλλεται και πρόστιμο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου.

Στο μεταξύ στις 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης από τις οκτώ δόσεις του φόρου εισοδήματος ή για την εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση από 2% έως 4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Πάντως για τους φορολογούμενους που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών μπορούν να αποπληρώσουν το φόρο εισοδήματος με πιστωτική κάρτα σε 12 άτοκες δόσεις η να εντάξουν την οφειλή στην πάγια ρύθμιση των έως και 24 μηνιαίων δόσεων, οι οποίες όμως είναι έντοκες.