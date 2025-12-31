Φορολογικές δηλώσεις: Προσυμπληρωμένα έντυπα για περισσότερους φορολογούμενους – Οι αλλαγές της ΑΑΔΕ

Το δρόμο για το μεγάλο ετήσιο ραντεβού με την εφορία για περισσότερους από 8 εκατ. φορολογούμενους ανοίγει η ΑΑΔΕ, ζητώντας από εργοδότες, δημόσιους φορείς και τράπεζες να αποστείλουν έως τις 27 Φεβρουαρίου τις βεβαιώσεις για τις αποδοχές και τα πάσης φύσεως εισοδήματα που απέκτησαν το 2025 οι φορολογούμενοι με βάση τα οποία θα προσυμπληρωθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί στο Ε1.



Με βάση το σχεδιασμό η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα τεθεί σε λειτουργία στις 16 Μαρτίου του 2026 ενώ προβλέπεται διεύρυνση του αριθμού των προσυμπληρωμένων δηλώσεων με ένταξη και άλλων κατηγοριών φορολογούμενων πέραν των αμιγώς μισθωτών και συνταξιούχων με στόχο να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια από 1,3 εκατ. φέτος. Ήδη η φορολογική διοίκηση προσυμπληρώνει τα έντυπα Ε1, Ε3 και τις δηλώσεις ΦΠΑ και το επόμενο βήμα είναι να ενταχθεί και το έντυπο Ε2, που αφορά τα εισοδήματα από ακίνητα.



Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η αποστολή των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων με τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16/01/2026 και θα λήξει την Παρασκευή 27/02/2026.

Για τους φορείς που είναι υπόχρεοι για την αποστολή αρχείων για το φορολογικό έτος 2025 η προθεσμία αρχικής εγγραφής ή/και τροποποίησης στοιχείων στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων ξεκινά την Πέμπτη 1/01/2026 και λήγει την Πέμπτη 15/01/2026.

Στο Μητρώο περιλαμβάνονται εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, εταιρείες ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ιδιωτικά σχολεία, νοσοκομεία και άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ όλα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτών.

Πρόστιμα στα ευθυνόμενα πρόσωπα

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αρχικής εγγραφής ή μη επικαιροποίησης των στοιχείων του φορέα στο Μητρώο, θα επιβάλλονται πρόστιμα στα ευθυνόμενα πρόσωπα ύψους 2.500 ευρώ.



Η διαδικασία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουλίου ενώ δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο ημερολόγιο πληρωμής του φόρου εισοδήματος και στις εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση.

Η οφειλή για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το ποσοστό της έκπτωσης διαμορφώνεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 30 Απριλίου του 2026, σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2026 και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2026.