Η ΕΕ σχεδιάζει φορολόγηση των ανθυγιεινών τροφών για λόγους δημόσιας υγείας

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν την εισαγωγή ενός φόρου κατά του... λίπους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση των καρδιαγγειακών παθήσεων στην Ευρώπη, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα Δεκεμβρίου. Ο φόρος θα επιβληθεί σε τρόφιμα υψηλής επεξεργασίας με αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, λιπαρά και αλάτι, με στόχο να μειωθεί η κατανάλωση ανθυγιεινών προϊόντων και να ενισχυθεί η δημόσια υγεία.

Η Κομισιόν τονίζει ότι ο φόρος δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τους εθνικούς φόρους, αλλά θα λειτουργεί ως πρόσθετος, ενώ τα κράτη μέλη θα παραμείνουν ελεύθερα να καθορίζουν τα δικά τους μέτρα. Τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά σε προγράμματα πρόληψης και ψηφιακά εργαλεία υγείας, όπως η καλύτερη παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και η βελτίωση της πρόσβασης σε έγκαιρη διάγνωση.



Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια Ευρωπαίοι χάνουν τη ζωή τους λόγω καρδιοαγγειακών νοσημάτων, ενώ εκατομμύρια άλλοι ζουν με μακροχρόνιες συνέπειες. Το οικονομικό κόστος υπερβαίνει τα 282 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με το βάρος των ασθενειών να αυξάνεται λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης της παχυσαρκίας, του διαβήτη και της υπέρτασης.

Υπέρβαροι σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι ενήλικες

Το προσχέδιο της ΕΕ, σύμφωνα με το Brussels Signal, επικεντρώνεται επίσης στη διατροφή και τον τρόπο ζωής. Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι ενήλικες είναι υπέρβαροι, ενώ ένας στους πέντε εφήβους αντιμετωπίζει προβλήματα βάρους. Η κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών παραμένει υψηλή, ενώ τα φρούτα και τα λαχανικά δεν καταναλώνονται σε επαρκείς ποσότητες. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η αγορά προωθεί συχνά φθηνότερες αλλά ανθυγιεινές θερμίδες, καθιστώντας τον φόρο μια «ήπια ώθηση» για την υγιεινότερη επιλογή.



Πέρα από τη διατροφή, η πρόταση της ΕΕ στοχεύει στη μείωση του καπνίσματος και του αλκοόλ, στην παρακολούθηση της υπέρτασης, της παχυσαρκίας και του διαβήτη, καθώς και στη διάγνωση γενετικών παθήσεων, όπως η οικογενής υπερχοληστερολαιμία. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει την επένδυση 20 εκατομμυρίων ευρώ σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και βάσεις δεδομένων, ώστε να παρακολουθείται πιο αποτελεσματικά η υγεία των πολιτών και να μειώνονται οι ανισότητες μεταξύ κρατών μελών.



Στόχος του σχεδίου είναι η μείωση της καρδιαγγειακής θνησιμότητας κατά 20% έως το 2035, η βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης και η δημιουργία συνθηκών που θα διευκολύνουν τις υγιεινές επιλογές, ιδίως για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.