Forum: H Meta ανακοίνωσε νέα εφαρμογή που θυμίζει Reddit

Η Meta λάνσαρε αθόρυβα το Forum, μια νέα αυτόνομη εφαρμογή για τα Facebook Groups, η οποία μοιάζει να τοποθετείται ως πιο «κοινωτική» εναλλακτική του Reddit, χωρίς όμως να αποσυνδέεται από το οικοσύστημα του Facebook. Η εφαρμογή εμφανίστηκε στο App Store χωρίς να προηγηθεί κάποια επίσημη παρουσίαση και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρίσκεται ακόμη σε στάδιο δοκιμής.



Τι είναι το Forum

Το Forum λειτουργεί σαν ξεχωριστή είσοδος για τις ομάδες του Facebook, συγκεντρώνοντας σε ένα feed τις συζητήσεις από τα Groups στα οποία ήδη συμμετέχει ο χρήστης. Σε αντίθεση με το κλασικό Facebook feed, εδώ δεν μπλέκονται αναρτήσεις από φίλους, Pages και προτάσεις του αλγόριθμου, αλλά προβάλλονται κυρίως θεματικές συζητήσεις και ερωτήσεις από τις διάφορες κοινότητες. Η Meta το περιγράφει ως έναν «ειδικά αφιερωμένο χώρο σε συζητήσεις που είναι πιο σημαντικές για τον χρήστη».



Πώς λειτουργεί

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος το Forum χρειάζεται λογαριασμό στο Facebook, ενώ το προφίλ και η δραστηριότητά του μεταφέρονται από την κύρια εφαρμογή. Οι δημοσιεύσεις που γίνονται στο Forum εμφανίζονται και στο αντίστοιχο Group μέσα στο Facebook, ενώ ισχύει και το αντίστροφο, κάτι που δείχνει ότι πρόκειται περισσότερο για νέο front-end της ίδιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης παρά κάτι εντελώς ανεξάρτητο. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν και ψευδώνυμο στις δημόσιες αλληλεπιδράσεις τους, όμως οι διαχειριστές των ομάδων εξακολουθούν να βλέπουν την πραγματική τους ταυτότητα.



Οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης

Το Forum ενσωματώνει δύο εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που ξεχωρίζουν. Το πρώτο, με την ονομασία Ask, συγκεντρώνει απαντήσεις από πολλαπλά Groups ώστε ο χρήστης να μη χρειάζεται να ψάχνει κάθε κοινότητα ξεχωριστά. Το δεύτερο είναι ένας AI assistant για τους moderators, με στόχο να βοηθά στη διαχείριση των ομάδων.

Η κίνηση αυτή με το Forum δείχνει ότι η Meta συνεχίζει να πειραματίζεται με αυτόνομες εφαρμογές πάνω σε λειτουργίες που ήδη υπάρχουν στο Facebook, αλλά και πως οι κοινότητες παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.