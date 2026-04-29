Φως στα κίνητρα του 89χρονου προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές - Τι όπλισε το χέρι του «λυσσασμένου»

Στη ΓΑΔΑ εξακολουθεί να κρατείται ο 89χρονος που κατηγορείται για τη διπλή ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου στην οδό Λουκάρεως. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άνθρωποι –ένας υπάλληλος στην πρώτη επίθεση και τέσσερις γυναίκες στη δεύτερη–, με όλους να νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Ο 89χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (28/4) στην Πάτρα, σε ξενοδοχείο κοντά στα ΚΤΕΛ, όπου, σύμφωνα με τις αρχές, ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με πλοίο για την Ιταλία. Αργά το βράδυ μεταφέρθηκε στην Αθήνα και πλέον απολογείται στους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, πριν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, οι περίπου 6 ώρες που μεσολάβησαν από τις 10.31 το πρωί της Τρίτης (28/4) έως λίγο μετά τις 16.30 το απόγευμα που έγινε γνωστό ότι ο 89χρονος συνελήφθη σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, ήταν ώρες αγωνίες για τα στελέχη της ΕΛΑΣ.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε δωμάτιο του ξενοδοχείου ΑΔΩΝΙΣ, έχοντας στην κατοχή του γεμάτο περίστροφο 38 χιλιοστών.



Το χρονικό της διπλής επίθεσης

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, ο ηλικιωμένος είχε κλείσει από το προηγούμενο βράδυ ταξί με προορισμό την Πάτρα, ζητώντας όμως το πρωί από τον οδηγό να κάνει πρώτα στάση στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού. Εκεί φέρεται να εισέβαλε στο κτίριο και να πυροβόλησε υπάλληλο, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι. Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας τον δείχνει να αποχωρεί πεζός από το σημείο αμέσως μετά την επίθεση.

Από τον Κεραμεικό ο 89χρονος φέρεται να μετέβη στη Λουκάρεως, όπου εισήλθε στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου από είσοδο χωρίς έλεγχο και άνοιξε πυρ σε γραφείο του ισογείου, τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες, οι οποίες σύμφωνα με τις αναφορές είναι υπάλληλοι του Πρωτοδικείου. Στη συνέχεια άφησε στο σημείο την καραμπίνα που χρησιμοποίησε, καθώς και επιστολές στις οποίες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξηγούσε τα κίνητρά του.

Οι αστυνομικοί γνώριζαν από νωρίς την ταυτότητά του, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν γνωστός στον ΕΦΚΑ λόγω μακρόχρονης διαμάχης με την υπηρεσία για συνταξιοδοτικό ζήτημα. Καθοριστική αποδείχθηκε και η συμβολή συγγενικού του προσώπου, που αναγνώρισε τη φωτογραφία του όταν δημοσιοποιήθηκε και επικοινώνησε με την Αστυνομία. Από εκεί και πέρα, οι αρχές εντόπισαν τον πρώτο οδηγό ταξί, χαρτογράφησαν τη διαδρομή του και ενημέρωσαν άμεσα τις υπηρεσίες στην Πάτρα, όπου και τελικά συνελήφθη.

Κατά τη σύλληψή του βρέθηκε στην κατοχή του ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο, από το οποίο είχε «ξυστεί» ο σειριακός αριθμός. Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για το τρόπο που προμηθεύτηκε το συγκεκριμένο όπλο όσο και για το πώς είχε στην κατοχή του την καραμπίνα που χρησιμοποίησε στις επιθέσεις.

Η διαμάχη με τον ΕΦΚΑ που του όπλισε το χέρι

Ως προς το κίνητρο, η αστυνομία εκτιμά ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκεται η εμμονή του 89χρονου με τη διαμάχη του με τον ΕΦΚΑ σχετικά με τη σύνταξή του. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, ο ίδιος λάμβανε συντάξεις από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία και ζητούσε να του αναγνωριστούν και συνταξιοδοτικά δικαιώματα στην Ελλάδα, κάτι που δεν έγινε δεκτό ούτε διοικητικά ούτε δικαστικά.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο παρελθόν της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, το 2018 είχαν υπάρξει επεισόδια σε δικαστικές υπηρεσίες με αφορμή την ίδια διαμάχη, ενώ τότε είχε ανακληθεί και άδεια οπλοκατοχής που είχε εκδοθεί νωρίτερα. Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν υπήρχαν κενά ελέγχου που επέτρεψαν στον 89χρονο να κινηθεί οπλισμένος σε δύο δημόσια κτίρια και στη συνέχεια να διαφύγει από την Αθήνα χωρίς να ακινητοποιηθεί εγκαίρως.

Οι επιστολές που άφησε πίσω του ο 89χρονος

Ο ηλικιωμένος είχε αφήσει πίσω του επιστολές, μέσα στις οποίες περιέγραφε τη ζωή του στο εξωτερικό, τα προβλήματά του με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες και την οργή που, όπως ο ίδιος υποστήριζε, τον οδήγησε στην «έκρηξη».

Μέσα στην επιστολή, ο 89χρονος περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετώπισε όταν επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες που εργάστηκε στο εξωτερικό και κατέθεσε αίτηση για σύνταξη στο τότε ΙΚΑ.

Ο ηλικιωμένος περιγράφει ότι έλαβε γρήγορα σύνταξη από τις αμερικανικές και γερμανικές αρχές, αλλά κατηγορεί το ελληνικό ΙΚΑ για «πλαστογραφία» και «σαμποτάζ», υποστηρίζοντας ότι του αρνήθηκαν τη σύνταξη και απέστειλαν έγγραφο στη Γερμανία που τον ζημίωσε.

Μάλιστα, αναφέρει ότι τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο» που ζήτησε σύνταξη από την Ελλάδα και στο υστερόγραφο υπογραμμίζει ότι «οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου».

Καταλήγοντας, τονίζει: ​«Εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί».

Ολόκληρη η επιστολή του 89χρονου

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.



Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

​Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε "γενίτσαρο" που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

​ΥΓ: ​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου.

​Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

​Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.»