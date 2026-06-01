Υπό έλεγχο η φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους - Κανονικά ο προαστιακός

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/6) στα πρανή της εθνικής οδού Αθηνών- Κορίνθου στο 60ό χιλιόμετρο στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων με αποτέλεσμα την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση και ξέρα χόρτα δίπλα από την εθνική οδό. Το συμβάν έλαβε χώρα σε πρανές της εθνικής οδού και στον προαστιακό σιδηρόδρομο αλλά όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, λίγο πριν από από τις επτά το απόγευμα, η εικόνα της φωτιάς ήταν σαφώς βελτιωμένη.

«Στις 18:17, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι -Κόρινθος. Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1322 (Πειραιάς - Κιάτο) αναχώρησε με καθυστέρηση 50 λεπτών από τον Σταθμό των Αγίων Θεοδώρων, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1325 (Κιάτο - Πειραιάς) με 35 λεπτά από το Σταθμό της Κορίνθου και η 1324(Πειραιάς-Κιάτο) με 27 λεπτά από τον Σταθμό Άνω Λιοσίων, αντίστοιχα», τονίζει η Hellenic Train.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 17:17 έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 9ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Από την ΕΛΑΣ είχε δοθεί εντολή για προσωρινό κλείσιμο της εθνικής καθώς και για διακοπή της γραμμής του προαστιακού ώστε να γίνει με ασφάλεια η κατάσβεσης της.

Αργότερα, δόθηκε νεότερη εντολή και «άνοιξε» ξανά η γραμμή του προαστιακού. Ωστόσο, ήδη καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων επί της εθνικής οδού.