Φωτιά καίει σκουπίδια σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στα Άνω Πατήσια
Πέντε οχήματα και 15 πυροσβέστες στο σημείο - Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλειμμένο χώρο εργοστασίου στα Άνω Πατήσια.
Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο επί της οδού Αγίου Αντωνίου και καίγονται σκουπίδια, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στην περιοχή λίγο μετά τις 19:30.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 15 πυροσβέστες και πέντε οχήματα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.