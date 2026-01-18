Ελλάδα Φωτιά Πατήσια Πυροσβεστική

Φωτιά καίει σκουπίδια σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στα Άνω Πατήσια

Πέντε οχήματα και 15 πυροσβέστες στο σημείο - Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης

Όχημα της Πυροσβεστικής/φωτ. αρχείου, Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλειμμένο χώρο εργοστασίου στα Άνω Πατήσια.

Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο επί της οδού Αγίου Αντωνίου και καίγονται σκουπίδια, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στην περιοχή λίγο μετά τις 19:30.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 15 πυροσβέστες και πέντε οχήματα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

