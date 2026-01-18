Φωτιά καίει σκουπίδια σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στα Άνω Πατήσια

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλειμμένο χώρο εργοστασίου στα Άνω Πατήσια.



Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο επί της οδού Αγίου Αντωνίου και καίγονται σκουπίδια, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στην περιοχή λίγο μετά τις 19:30.



Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 15 πυροσβέστες και πέντε οχήματα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στην #Αθήνα.

Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 18, 2026