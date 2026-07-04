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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112

Ελλάδα Φωτιά 112 Πυροσβεστική Σπάτα Παλλήνη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα - 112 για «ετοιμότητα» στους κατοίκους της Παλλήνης

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση.

Φωτ. αρχείου.: Intime
Φωτ. αρχείου.: Intime
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης
Update: 13:46

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων στα Σπάτα Αττικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, δίπλα σε εγκαταστάσεις γνωστής εταιρείας στρωμάτων στην Παλλήνη.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Η πυρκαγιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα σε ελαιόδεντρ, ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων μέσα σε 45 λεπτά οριοθετήθηκε και λίγο αργότερα κατασβέστηκε.

 Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Ήχησε το 112

Επίσης, στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους στην Παλλήνη να είναι σε «ετοιμότητα» και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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