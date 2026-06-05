«Φωτιά» ο Νότος για τους νεοδημοκράτες

Με την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να πάρει τα ηνία του κόμματος, σε εκλογική χρονιά, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκεί στον νεοδημοκρατικό Νότο ανάβουν πολλές φωτιές.

Γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο κ. Κυρανάκης θα δώσει κανονικά τη μάχη του σταυρού σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη και ανταγωνιστική περιφέρεια.

Αρκεί κάποιος να ρίξει μια ματιά στα αποτελέσματα (στους σταυρούς) όπου ο κ. Κυρανάκης βρέθηκε πολύ κοντά στον δεύτερο Τάκη Θεοδωρικάκο - πρώτος ήταν ο Νίκος Δένδιας.

Τώρα, που έγραψα για τον Τάκη Θεοδωρικάκο να προσθέσω πως δεν είναι από τους ανθρώπους που βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν για την επιλογή του κ. Κυρανάκη. Ούτε βέβαια και ο συμπαθής Βασίλης Σπανάκης του οποίου το όνομα είχε «παίξει» για τη συγκεκριμένη θέση.