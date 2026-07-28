Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Σουφλί Έβρου - Παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ στο σημείο επιχείρησαν και υδροφόρες.
Update: 14:43
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου, στον Έβρο.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 26 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ.
Για τη διερεύνηση των συνθηκών και της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.