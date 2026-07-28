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Φωτιά και 112 στην Πάρο - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Ελλάδα Φωτιά Έβρος Πυροσβεστική

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Σουφλί Έβρου - Παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ στο σημείο επιχείρησαν και υδροφόρες.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Γιάννης Τσούρτης avatar
Γιάννης Τσούρτης
Update: 14:43

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου, στον Έβρο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 26 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών και της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

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