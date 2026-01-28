Breaking news icon BREAKING
Φωτιά σε αλιευτικό σκάφος στη Σαμοθράκη – Κινητοποίηση Λιμενικού και Πυροσβεστικής

Οι επιβάτες είναι σώοι, ενώ το σκάφος έφτασε συνοδευόμενο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε αλιευτικό σκάφος ελληνικής σημαίας στη Σαμοθράκη. Στο σκάφος επέβαιναν ένας Έλληνας και τέσσερις Αιγύπτιοι, ενώ έπλεε περίπου 12 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του νησιού.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τρία ρυμουλκά και ένα αλιευτικό πλοίο για τη συνδρομή στη διάσωση. Οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, και το σκάφος έφτασε συνοδευόμενο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από το Λιμενικό και τα ρυμουλκά, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού.

Στη συνέχεια, η Πυροσβεστική προχώρησε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης απαγόρευσε τον απόπλου του αλιευτικού σκάφους μέχρι νεωτέρας.

