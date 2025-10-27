Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια - Εξετάζεται το σενάριο εμπρησμού

Τουλάχιστον πέντε οχήματα κάηκαν ολοσχερώς και τρία μερικώς από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στον παράδρομο της εθνικής οδού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ειδικότερα, στις 03:30 ξέσπασε φωτιά στην αντιπροσωπεία, με τις Αρχές να εξετάζουν το σενάριο του εμπρησμού για την πρόκληση της φωτιάς. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και ερευνά για τυχόν στοιχεία, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και η ΕΛ.ΑΣ.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

«Κατεσβέσθη πυρκαγιά σε αυτοκίνητα, σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων, σε περιοχή του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα», αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση της Πυροσβεστικής.