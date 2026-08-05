Βραχυκύκλωμα πίσω από τη φωτιά σε Αττική, Βοιωτία - Τι αποκαλύπτει το πόρισμα στο «σημείο μηδέν»

Νέα στοιχεία για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξεκίνησε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική φέρνει στο φως η πραγματογνωμοσύνη που πραγματοποιήθηκε στο σημείο έναρξης της φωτιάς.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, η πυρκαγιά αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα στο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης αιολικού πάρκου. Η έκθεση αυτοψίας των πραγματογνωμόνων, που εξετάστηκε στο «σημείο μηδέν» στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι» Βοιωτίας, καταγράφει τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες στη γραμμή ηλεκτροδότησης που οδηγεί προς το αιολικό πάρκο.

Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εκτιμούν ότι οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών, με αποτέλεσμα αυτοί να έρθουν σε επαφή ή να πλησιάσουν σε πολύ μικρή απόσταση. Από το φαινόμενο αυτό φέρεται να δημιουργήθηκε βραχυκύκλωμα και ηλεκτρικό τόξο, με σπινθήρες να πέφτουν στα ξερά χόρτα και να πυροδοτούν τη φωτιά.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα από τη Βοιωτία στην Αττική, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, περιουσίες, επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης έχασαν τη ζωή τους δύο μέλη πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου.

Τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης

Στις φωτογραφίες από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς καταγράφονται αγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας με εμφανή ίχνη ηλεκτρικού τόξου.

Οι πραγματογνώμονες εντόπισαν τοπική τήξη, παραμόρφωση και θερμική αλλοίωση στους εξωτερικούς αλουμινένιους κλώνους των καλωδίων. Σύμφωνα με την τεχνική αξιολόγηση, τα ευρήματα είναι συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος και δεν αποδίδονται στη θερμική επίδραση της φωτιάς, αλλά σε ηλεκτρικό φαινόμενο που προηγήθηκε.

Τα επίμαχα τμήματα των καλωδίων κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΑΕΕ και εντάχθηκαν στη δικογραφία ως πειστήρια. Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη δύο κατηγορουμένων.

Πεσμένος στύλος και το «σημείο μηδέν»

Το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε στην περιοχή περίπου οκτώμισι ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς και χαρτογράφησε με ακρίβεια το σημείο από το οποίο εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά.

Εκεί εντοπίστηκε πεσμένος ξύλινος στύλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι ηλεκτροφόροι αγωγοί βρίσκονταν επίσης στο έδαφος, μέσα στην καμένη έκταση.

Η έρευνα κατέγραψε ότι στο συγκεκριμένο σημείο το υπόγειο δίκτυο μετατρεπόταν σε εναέρια γραμμή, η οποία στηριζόταν σε ξύλινους στύλους και κατέληγε στις εγκαταστάσεις του αιολικού πάρκου και στις ανεμογεννήτριες.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται ακόμη φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε πεζός και αποτυπώνει την έναρξη της φωτιάς ακριβώς κάτω από το εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Δεν προέκυψαν ενδείξεις εμπρησμού

Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού, ίχνη ανθρώπινης παρουσίας, θερμές εργασίες ή άλλα υλικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη.

Παράλληλα, δεν βρέθηκαν αποτσίγαρα ή ίχνη που να παραπέμπουν σε πιθανό πυροβολισμό κατά της εναέριας γραμμής ηλεκτροδότησης.

Τα στοιχεία αυτά απομακρύνουν, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το ενδεχόμενο εμπρησμού ή άλλης άμεσης ανθρώπινης ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα.

Προηγούμενες φωτιές στην ίδια γραμμή

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε προηγούμενα περιστατικά που είχαν σημειωθεί στην ίδια γραμμή ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις 27 Ιουνίου 2026 είχε εκδηλωθεί φωτιά περίπου 150 μέτρα από το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία αποδόθηκε επίσης σε βραχυκύκλωμα από επαφή δύο ηλεκτροφόρων καλωδίων και στους σπινθήρες που έπεσαν σε ξερή βλάστηση.

Επιπλέον, από ένορκη κατάθεση μηχανολόγου-μηχανικού προκύπτει ότι στις 20 Ιουνίου είχε πραγματοποιηθεί θερμογράφηση στους μηχανισμούς σύνδεσης του εναέριου με το υπόγειο δίκτυο, κατά την οποία διαπιστώθηκαν αυξημένες θερμοκρασίες σε δύο σημεία. Το ένα από αυτά βρισκόταν κοντά στην περιοχή όπου ξέσπασαν οι πυρκαγιές.

«Η κακή κατασκευή δεν διορθώθηκε πλήρως»

Ο διορισμένος πραγματογνώμονας ηλεκτρολόγος-μηχανικός εκτίμησε ότι η διάταξη των αγωγών δεν εξασφάλιζε επαρκείς αποστάσεις μεταξύ τους.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την ταλάντωση των αγωγών, οδηγώντας είτε σε επαφή είτε στη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι κατασκευαστικό πρόβλημα, το οποίο φέρεται να είχε προκαλέσει προηγούμενη πυρκαγιά στις 26 Ιουλίου 2026, δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως. Σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκδηλωθεί νέα φωτιά δύο έως τρεις στύλους μακρύτερα, στην ίδια γραμμή ηλεκτροδότησης.