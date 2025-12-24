Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Μαυροματαίων – Διακοπή κυκλοφορίας από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μαυροματαίων, όπου αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα η ΕΛΑΣ να προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να διακόψει την κυκλοφορία από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα ταξί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία ανέλαβαν την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.