Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον Ασπρόπυργο - Επιχειρούν 5 ελικόπτερα

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Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15 το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Ιουνίου, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Ασπροπύργου, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.