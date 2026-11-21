Ένα συνηθισμένο Σάββατο μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη πήρε απότομα άλλη τροπή, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Διγενή, στους Αμπελοκήπους. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στη 13:00 και ισχυρή δύναμη έσπευσε άμεσα στο σημείο.

Τρία άτομα απεγκλωβίστηκαν από τους πυροσβέστες

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τρία άτομα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα παρέλαβαν και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Η φωτιά έφτασε στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου

Η φωτιά ξεκίνησε στον πρώτο όροφο και επεκτάθηκε στο μπαλκόνι του δεύτερου, χωρίς να περάσει στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έσβησαν τις φλόγες. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

Τι να κάνετε αν ξεσπάσει φωτιά στο σπίτι σας

Στις πολυκατοικίες ο καπνός απλώνεται γρήγορα και φτάνει σε γειτονικούς ορόφους, γι’ αυτό κάθε λεπτό μετράει. Καλέστε αμέσως το 199 ή το 112, φύγετε από το σπίτι χωρίς να χάνετε χρόνο και μην πάρετε το ασανσέρ. Στην καθημερινότητα, ελέγχετε τα πολύπριζα και τις ηλεκτρικές συσκευές και μην αφήνετε αναμμένα κεριά ή μαγειρέματα χωρίς επίβλεψη.