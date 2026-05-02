Φωτιά σε επιχείρηση στο Ίλιον: Η οικογενειακή τραγωδία και η απαγωγή του ιδιοκτήτη το 2021

Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστη επιχείρηση ανταλλακτικών στο Ίλιον, έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4), μετατρέποντας μέσα σε λίγη ώρα ολόκληρο το κτίριο σε στάχτη και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε διαμερίσματα των επάνω ορόφων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο της επιχείρησης και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να επεκταθεί στους πάνω ορόφους της πολυκατοικίας. Συνολικά, οκτώ διαμερίσματα στους δύο υπερκείμενους ορόφους υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές, με τις φλόγες να «αγκαλιάζουν» το κτίριο σε ελάχιστο χρόνο.

«Αν ήταν βράδυ, δεν θα ζούσε κανείς»

Η τύχη αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι περισσότεροι ένοικοι ήταν ξύπνιοι. Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις δραματικές στιγμές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός από εδώ μέσα». Η φράση αποτυπώνει το μέγεθος του κινδύνου που διέτρεξαν οι κάτοικοι τη στιγμή της φωτιάς.

Η επιχείρηση ανταλλακτικών καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και σε οκτώ διαμερίσματα, αφήνοντας πίσω τους εικόνες πλήρους καταστροφής. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα σε πανικό, ενώ η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση για να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Γιώργος Κυπαρίσσης, περιέγραψε συγκλονισμένος τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν ξέσπασε η φωτιά. «Η γυναίκα μου με τα παιδιά ήταν εδώ και είδαν φωτιά να βγαίνει από μπροστά. Μέσα σε λίγο άρχισαν εκρήξεις και το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες», ανέφερε.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (30/4) στο Ίλιον Αττικής, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εμπορικό κατάστημα. Η φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν άμεσα και να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Οικογενειακή τραγωδία και αναμνήσεις απώλειας

Ο επιχειρηματίας σημείωσε ότι η οικογένειά του βιώνει για ακόμη μία φορά μια δύσκολη δοκιμασία, θυμίζοντας και παλαιότερες τραυματικές εμπειρίες. «Ακόμα δεν έχω συνέλθει από όσα περάσαμε στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση λειτουργούσε επί δεκαετίες στο ίδιο σημείο.

Παρά την ένταση της πυρκαγιάς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως το μοναδικό θετικό στοιχείο της υπόθεσης. «Είναι μεγάλη καταστροφή, αλλά ευτυχώς κανείς από τις οικογένειες που έμεναν στους επάνω ορόφους δεν τραυματίστηκε», σημείωσε ο ιδιοκτήτης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, με τις αρμόδιες αρχές να διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. Ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι αναμένει το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Η απαγωγή του ιδιοκτήτη και τα λύτρα

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης των ανταλλακτικών που έγινε στάχτη, είναι ο Γιώργος Κυπαρίσσης, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021.

Συγκεκριμένα, όταν επέστρεφε στο σπίτι του, τον σταμάτησαν, τον κατέβασαν από το αμάξι, του έβαλαν κουκούλα, και τον οδήγησαν σε κρησφύγετο, όπου τον κράτησαν για περισσότερους από 2 μήνες ζητώντας λύτρα από την οικογένειά του. Οι απαγωγείς, αρχικά ζητούσαν 1.000.000 ευρώ, ενώ μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις μείωσαν την απαίτησή τους στο ποσό των 800.000 ευρώ με την παράδοση των λύτρων να γίνεται τελικά στις 2 Μαρτίου.

Τα λύτρα παραδόθηκαν από τους οικείους του επιχειρηματία κάπου στη Φυλή, ενώ εκείνος αφέθηκε ελεύθερος σε δασώδη περιοχή κοντά στα κτήματα στο Τατόι. Τελικά, οι δράστες της απαγωγής ταυτοποιήθηκαν ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και βιντεοληπτικού υλικού κι οδηγήθηκαν ενώπιον των Αρχών. Επρόκειτο για δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν κι οδηγήθηκαν στη φυλακή.