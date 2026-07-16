Ελλάδα Πυροσβεστική Μενίδι Φωτιά

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στο Μενίδι

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 15 πυροσβέστες και έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/7) σε επιχείρηση εμπορίας τροφίμων και κρεάτων, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο Μενίδι.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 15 πυροσβέστες και έξι πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβαση τους, λίγο μετά τις 7 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί σε διπλανές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ την περιοχή κάλυψε μαύρο σύννεφο καπνού. 

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Μενίδι.

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