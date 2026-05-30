Φωτιά σε κατάστημα στα Κάτω Πατήσια - Υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Φωτιά ξέσπασε νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/5) σε κατάστημα στα Κάτω Πατήσια, που βρίσκεται στην οδό Ορλάνδου 1.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, τα οποία και «έκοψαν» το ρολό του καταστήματος προκειμένου να εισέλθουν στο χώρο και να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Από την πυρκαγιά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.