Φωτιά σε παλιό πρατήριο καυσίμων στα Πατήσια - Διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κτίριο στην περιοχή των Πατησίων, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Λόγω της πυρκαγιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Νιρβάνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της οδού Ρεγκούκου έως το ύψος της οδού Κουρτίδου.

Οι αρχές και η πυροσβεστική έσπευσαν άμεσα για να κατασβήσουν τη φωτιά η οποία τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και κατασβέστηκε λίγη ώρα αργότερα.

Το ευτύχημα είναι ότι το εν λόγω βενζινάδικο είχε κλείσει πάνω από ένα χρόνο και κατ' επέκταση δεν υπήρχαν καύσιμα στις δεξαμενές ώστε να απειληθούν παρακείμενες πολυκατοικίες και κτίρια.