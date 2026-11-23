Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 24 Νοεμβρίου – Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»
Όλα τα σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου.
Συναγερμός σήμανε στο Γουδί, στην Αθήνα, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε λεωφορεία των ΜΑΤ που βρίσκονται στον χώρο του στρατοπέδου Νικολάου Ζορμπά.
Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ένα από τα λεωφορεία, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο ακόμη οχήματα.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ότι υπήρχε κάποια δεξαμενή καυσίμων κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς, ενώ το ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι αυτό της μηχανικής βλάβης, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις επίθεσης.
Οι φλόγες και οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις που αποδίδονται στα ρεζερβουάρ καυσίμων των οχημάτων.