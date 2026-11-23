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Συναγερμός σήμανε στο Γουδί, στην Αθήνα, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε λεωφορεία των ΜΑΤ που βρίσκονται στον χώρο του στρατοπέδου Νικολάου Ζορμπά.

Φωτιά σε κλούβες της ΕΛΑΣ στο στρατόπεδο Ζορμπά στο Γουδί. pic.twitter.com/ME6gIjszXf — Flash.gr (@flashgrofficial) November 23, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ένα από τα λεωφορεία, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο ακόμη οχήματα.

#Πυρκαγιά σε λεωφορεία στον δήμο Ζωγράφου #Αττική.

Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2026

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ότι υπήρχε κάποια δεξαμενή καυσίμων κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς, ενώ το ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι αυτό της μηχανικής βλάβης, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις επίθεσης.

Φωτιά σε κλούβες της ΕΛΑΣ στο στρατόπεδο Ζορμπά στο Γουδί. pic.twitter.com/4ZaIQgmb0l — Flash.gr (@flashgrofficial) November 23, 2026

Οι φλόγες και οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις που αποδίδονται στα ρεζερβουάρ καυσίμων των οχημάτων.