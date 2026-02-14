Φωτιά σε όχημα στην Αθηνών-Κορίνθου - Διακόπηκε η κυκλοφορία προς Κόρινθο

Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Συγκεκριμένα, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα. Για τον λόγο αυτό, η Τροχαία έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ύψος της Χ/Θ 63.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το όχημα φαίνεται να έχει καεί ολοσχερώς ωστόσο παραμένουν αδιευκρίνιστοι οι λόγοι κάτω από τους οποίους έπιασε φωτιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκια της Πυροσβεστικής αλλά και της Τροχαίας για να εξομαλύνουν την κίνηση των οχημάτων.