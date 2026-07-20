Ελλάδα Φωτιά Νέο Ηράκλειο Πυροσβεστική

Φωτιά σε προαύλιο χώρο γηροκομείου στο Νέο Ηράκλειο

Στον χώρο έχουν παραμείνει οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο η φωτιά.

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Γιάννης Κέμμος avatar
Γιάννης Κέμμος

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Φωτιά ξέσπασε προ ολίγου σε προαύλιο χώρο γηροκομείου στο Νέο Ηράκλειο.

Οι φλόγες τύλιξαν δέντρα και απορρίμματα που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Πολυτεχνείου. 

Γιάννης Κέμμος/FLASH
Γιάννης Κέμμος/FLASH

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστα τα αίτια της φωτιάς, αλλά πιθανά να οφείλεται σε εργασίες που γίνονταν στην περιοχή με αποτέλεσμα να αρπάξουν τα πεύκα που βρίσκονται στον χώρο. 

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Πυρκαγιά σε προαύλιο χωρο γηροκομείου στο Νέο Ηράκλειο. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος

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Σε κάθε περίπτωση, η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και δεν κινδύνεψαν οι εργαζόμενοι και οι ηλικιωμένοι του Γηροκομείου. 

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Στο σημείο παραμένουν αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, έχοντας θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά, που αναμένεται να σβήσει σύντομα. 

Γιάννης Κέμμος/FLASH
Γιάννης Κέμμος/FLASH

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Ελλάδα Φωτιά Νέο Ηράκλειο Πυροσβεστική

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