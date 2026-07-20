Φωτιά σε προαύλιο χώρο γηροκομείου στο Νέο Ηράκλειο
Στον χώρο έχουν παραμείνει οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο η φωτιά.
Φωτιά ξέσπασε προ ολίγου σε προαύλιο χώρο γηροκομείου στο Νέο Ηράκλειο.
Οι φλόγες τύλιξαν δέντρα και απορρίμματα που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Πολυτεχνείου.
Μέχρι στιγμής είναι άγνωστα τα αίτια της φωτιάς, αλλά πιθανά να οφείλεται σε εργασίες που γίνονταν στην περιοχή με αποτέλεσμα να αρπάξουν τα πεύκα που βρίσκονται στον χώρο.
Σε κάθε περίπτωση, η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και δεν κινδύνεψαν οι εργαζόμενοι και οι ηλικιωμένοι του Γηροκομείου.
Στο σημείο παραμένουν αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, έχοντας θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά, που αναμένεται να σβήσει σύντομα.