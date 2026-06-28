Φωτιά σε σπίτι στην Καλλιθέα - Γυναίκα πήδηξε από μπαλκόνι για να σωθεί από τις φλόγες

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε διώροφο σπίτι στην περιοχή της Καλλιθέας. Κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική και έσπευσε στο σημείο.

Φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε μια μονοκατοικία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν κατοίκους μακριά από την εστία της φωτιάς και παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία γυναίκα αναγκάστηκε να πέσει από το μπαλκόνι προκειμένου να σωθεί από τη φωτιά. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να την πιάσουν, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρισκόταν και δεύτερο άτομο. Η γυναίκα που πήδηξε από το μπαλκόνι είναι μεταξύ των ατόμων που μεταφέρθηκαν για περαιτέρω φροντίδα.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς, πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

1) στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θησέως και

2) στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελάου.

Επίσης, κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων η οδός Αριστείδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Χαροκόπου στην περιοχή της Καλλιθέας.