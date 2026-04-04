«Φωτιά» στα Play Out: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Αστέρα AKTOR και Πανσερραϊκού
Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία των Play Out μετά τις νίκες των δύο ουραγών του βαθμολογικού πίνακα, κόντρα σε Κηφισιά και ΑΕΛ.
Ο Πανσερραϊκός πήρε σπουδαίο διπλό στη Νίκαια κόντρα στην Κηφισιά με 1-2,ενώ λίγο αργότερα χρονικά, ο Αστέρας AKTOR φιλοδώρησε με τρία γκολ την ΑΕΛ στην Τρίπολη βάζοντας φωτιά στη μάχη της παραμονής.
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της 1ης αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναιτωλικό και Ατρόμητο στο Αγρίνιο.