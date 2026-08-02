Δύο νεκροί από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα - Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας

Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συνετρίβησαν πάνω από την Ψάθα κοντά στην είσοδο για τον οικισμό Ζάχουλη που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου, με αποτέλεσμα να σημάνει αμέσως συναγερμός στις Αρχές για τον εντοπισμό των πιλότων.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως τα δύο άτομα που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο, τύπου Bell, είναι καλά στην υγεία τους και ερευνάται η τύχη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου, με πληροφορίες να κάνουν λόγο πως το πλήρωμα δύο ατόμων εντοπίστηκε νεκρό.

Το σημείο που κατέπεσε το ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης. Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.

Το σημείο που κατέπεσε το ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική έχουν βρεθεί τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, είναι ζωντανοί ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες έχει τραυματιστεί ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν μεταβεί ασθενοφόρα και τους έχουν παραλάβει. Κατά πληροφορίες για το δεύτερο πλήρωμα, οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρονται στο 251 ΓΝΑ.