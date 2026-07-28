Φωτιά στη Γαλλία: Νέες εκκενώσεις στο Μπορντό - Αγώνας να ελεγχθεί η μεγα-πυρκαγιά πριν τον καύσωνα

Στην απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό αποφάσισαν οι Αρχές της περιφέρειας της Ζιρόντ, με την εντολή εκκένωσης να αφορά τουριστικά καταλύματα της κωμόπολης Λακανό που έχει κυκλωθεί από το πελώριο πύρινο μέτωπο.

Την ίδια ώρα, η πρόγνωση για νέο καύσωνα στη δυτική Ευρώπη δημιουργεί φόβους για επιδείνωση της γιγάντιας δασικής πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο σταθεροποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σχετικά ήσυχης νύχτας τη Δευτέρα 27 προς Τρίτη 28 Ιουλίου.

Από την έναρξη της φωτιάς την Τετάρτη 22 Ιουλίου βόρεια της κοιλάδας της Αρκασόν, περί τους 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και, καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη βραχυπρόθεσμα.

🔴🔥‼️ URGENT : Situation hors de contrôle en #Gironde entre Le Temple et Martignas-sur-Jalle.



▶️ Un incendie s'est rapidement propagé sur place depuis la mi-journée. pic.twitter.com/bt4o97BSYD — ActuCenter (@ActuCenter) July 28, 2026

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, η περιφέρεια της Ζιρόντ ανακοίνωσε ότι η φωτιά σταθεροποιήθηκε και οι αναζωπυρώσεις που έγινα τη νύχτα τέθηκαν υπό έλεγχο. Με το πρώτο φως της ημέρας, όμως, φάνηκαν και τα καταστροφικά αποτελέσματα της πύρινης λαίλαπας, με χιλιάδες στρέμματα αλλά και περιουσίες να έχουν γίνει στάχτη.

Φωτό: Reuters

Μέχρι στιγμής η φωτιά στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, δίπλα στη φημισμένη για τα κρασιά πόλη Μπορντό, έχει κάψει έκταση 420.000 στρεμμάτων, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη χώρα μετά από αυτή του 1949 στην οροσειρά της Λαντ στη Γασκώνη η οποία είχε αφήσει 500.000 στρέμματα καμένης γης.

Φωτό: Reuters

Από τον Ιανουάριο, 920.000 στρέμματα έχουν καεί στην γαλλική επικράτεια, πράγμα που σημαίνει ότι το 2026 καταρρίπτει το ρεκόρ των καμένων εκτάσεων εδώ και 20 χρόνια δορυφορικών δεδομένων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών Effis.

Φωτό: Reuters

«Πυριτιδαποθήκη» οι καιρικές συνθήκες

Στην περιοχή του Μπορντό, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας Météo-France προβλέπει για σήμερα αύξηση των θερμοκρασιών μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου και νοτιοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι, σε συνδυασμό με τους δυτικούς ωκεάνιους ανέμους είναι πιθανό να αναζωπυρώσουν τις φλόγες.

Οι περιφέρειες της Ζιρόντ και της Λαντ πέρασαν σήμερα στην κίτρινη ζώνη της επιφυλακής για καύσωνα.

Κριτική στην κυβέρνηση Μακρόν

«Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», δήλωσε το πρωί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα κρίσεων του νομαρχιακού επιχειρησιακού κέντρου πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS).

Πάντως, η κυβέρνηση Μακρόν επικρίνεται από την αντιπολίτευση στον τομέα της πολιτικής προστασίας για έλλειψη προετοιμασίας ενώ κριτική ασκείται για την κατάσταση του στόλου των γερασμένων Canadair.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς στην κοιλάδα της Αρκασόν, 93 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί και 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί.

Το υπουργείο Γεωργίας της Τουρκίας ανταποκρίθηκε στο αίτημα για βοήθεια της Γαλλίας με την ανάπτυξη δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ