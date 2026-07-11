Φωτιά στη Λάρισα: Καταγγέλλουν εμπρησμό στο εργοστάσιο - Ανησυχία για το μαύρο νέφος στην πόλη

Υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται πλέον η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας το βράδυ της Παρασκευής (10/7).

Ολονύχτια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία «τύλιξε» ολόκληρο τον χώρο της επιχείρησης.

Με το φως της ημέρας, φάνηκαν οι σωροί από στάχτη και αποκαΐδια που άφησε πίσω της, ενώ το κατεστραμμένο κτίρια συνεχίζει να καπνίζει.

Φωτό: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI

Φωτό: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI

Ταυτόχρονα, μία στήλη μαύρου νέφους έχει απλωθεί στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της Λάρισας, λόγω και των τοξικών υλικών που κάηκαν στη διάρκεια της πυρκαγιάς, όπως ανακυκλώσιμα υλικά, λάστιχα, αλλά και οχήματα.

Φωτό: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI

Το νέφος καπνού είναι ιδιαίτερα μεγάλο και είναι ορατό ακόμη και από απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων, ενώ η έντονη οσμή στην περιοχή μεταβάλλεται ανάλογα με τη φορά των ανέμων.

Πάντως, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημέρωσε τους πολίτες ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα δεδομένα από το δίκτυο σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα, οι καταγραφόμενες τιμές κυμαίνονται, κατά κανόνα, στα συνήθη καθημερινά επίπεδα.

Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο σημείο της πυρκαγιάς ή σε σημεία όπου γίνεται αισθητή η παρουσία καπνού ή έντονης οσμής, η Περιφέρεια Αττική προτείνει στους κατοίκους να τηρούν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως το να κρατούν τα παράθυρα κλειστά ή να χρησιμοποιούν μάσκα, εφόσον μετακινούνται σε περιοχή που υπάρχε καπνός.

Βέβαιος ο εμπρησμός, λέει ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες, εμφανίστηκε βέβαιος πως πρόκειται για εμπρησμό, σε δηλώσεις του στο onlarissa.gr, ενώ παρέπεμψε στους πραγματογνώμονες που θα επιληφθούν μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και στην αξιοποίηση του οπτικού υλικού που έχουν στα χέρια τους.

«Η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση της ζημιάς αυτή την στιγμή. Ευχαριστώ τον Θεό που δεν πήραν φωτιά τα γειτονικά κτήρια, ευχαριστώ την πυροσβεστική υπηρεσία, τους εθελοντές, τον δήμο, τους ανθρώπους που μας συμπαραστάθηκαν», τόνισε ο Θύμιος Φλώρος, επιχειρηματίας γνωστός στην τοπική κοινωνία, ο οποίος στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση και τον αθλητισμό ως διοικητικός παράγοντας.