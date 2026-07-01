Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Μέσα σε ντουλάπα βρέθηκε η σορός του 12χρονου - Αναμένεται η λήψη DNA

Στον 12χρονο φαίνεται ότι ανήκει η δεύτερη σορός που εντοπίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου εντός οικίας σε δασική έκταση, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε, έξω από τον οικισμό Λητής στο Ωραιόκατρο Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σορό ενός άνδρα, στην ίδια περιοχή, ενώ κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μια 42χρονη γυναίκα, με εγκαύματα, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πρόκειται για τη μητέρα του παιδιού που ενημέρωσε την αστυνομία ότι είχε αφήσει το παιδί με τον σύζυγό της αλλά μέχρι τότε δεν έχει βρεθεί.

Αυτή η πληροφορία κινητοποίησε εκ νέου τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επέστρεψαν στην καμένη κατοικία, το βράδυ της Τρίτης ,και βρήκαν την απανθρακωμένη σορό του ανήλικου μέσα σε μια ντουλάπα. Το παιδί φαίνεται πως κατέφυγε τρομαγμένο εκεί για να γλιτώσει από τις φλόγες.

Τις δύο σορούς- πατέρα και γιου- παρέλαβε γραφείο τελετών, με παραγγελία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για να τις μεταφέρει στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να γίνει η νεκροψία - νεκροτομή, η λήψη δειγμάτων DNA και η διενέργεια τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στη συνέχεια οι σοροί θα παραληφθούν από τους συγγενείς και θα κινηθούν οι διαδικασίες για την ταφή.

Βασίλης Παπαναστασούλης/flash.gr

«Δεν υπάρχουν λόγια να απαλύνουν τον πόνο»

Όσον αφορά την εν λόγω τραγωδία, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης έκανε την ακόλουθη δήλωση, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και τονίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο δύσκολες ημέρες για τον Δήμο. «Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικογενειών τους. Εκ μέρους ολόκληρης της κοινωνίας του Δήμου Ωραιοκάστρου εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσακίρης υπογράμμισε ότι αυτή την ώρα προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των ανθρώπων που δοκιμάζονται, καθώς και η ενίσχυση του έργου των δυνάμεων που συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση, μεταξύ αυτών την Πυροσβεστική, τους εθελοντές της ΕΘΕΛΟΔ, την Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τους Δήμους Λαγκαδά, Θέρμης και Παύλου Μελά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου, οι οποίες, όπως είπε, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, συμβάλλοντας τόσο στις προσπάθειες κατάσβεσης όσο και στην υποστήριξη των πληγέντων.

Όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος, στις 14:24 το Κέντρο Ελέγχου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου έλαβε το σήμα για το συμβάν και αμέσως κινητοποιήθηκαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του Δήμου, οι οποίες έφτασαν πρώτες στο σημείο. Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Παντελής Τσακίρης επισήμανε ότι δεν είναι η στιγμή για υποθέσεις ή συμπεράσματα, καθώς θα ακολουθήσει η διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας από τις αρμόδιες αρχές. «Σήμερα προέχει ο άνθρωπος. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών και της τοπικής κοινωνίας με όλες του τις δυνάμεις», επισήμανε.