«Φωτιά» στη μάχη του τίτλου στην Αγγλια: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το τέλος

Η Άρσεναλ γνώρισε μια ήττα-κάζο στο Έμιρεϊτς από την Μπόρνμουθ (1-2) η οποία μπορεί να αποδειχθεί μοιραία για τους «κανονιέρηδες» στην μάχη της κατάκτησης της Premier League.

Συγκεκριμένα με αυτή την ήττα οι Gunners δίνουν την δυνατότητα στους Πολίτες να πλησιάσουν, έχοντας μάλιστα και δυο παιχνίδια λιγότερα. Αυτή την στιγμή η διαφορά Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι είναι στους εννέα βαθμούς, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να αντιμετωπίζει την Κυριακή του Πάσχα (12/4) την Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπρίτζ. Σε περίπτωση που η ομάδα του Μάντσεστερ κερδίσει και τα δυο παιχνίδια, ρίχνει την διαφορά στους τρεις βαθμούς. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι την επόμενο αγωνιστική η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχτεί την Άρσεναλ στο Etihad, σε μια αναμέτρηση που ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα παρακολουθήσει, καθώς δεν αποκλείεται να κρίνει τον τίτλο της φετινής Premier League.

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

Μάντσεστερ Σίτι - Άρσεναλ

Άρσεναλ - Νιούκαστλ

- Νιούκαστλ Άρσεναλ - Φούλαμ

- Φούλαμ Γουέστ Χαμ - Άρσεναλ

Άρσεναλ - Μπέρνλι

- Μπέρνλι Κρίσταλ Πάλας - Άρσεναλ

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι