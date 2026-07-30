Φωτιά στη Σητεία: Η στιγμή που εθελοντές διασώστες εντοπίζουν τον τραυματισμένο πυροσβέστη

Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σητεία, μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να προβληματίζει τις Αρχές. Παρότι η εικόνα του μετώπου παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, οι ζημιές που άφησε πίσω της η φωτιά είναι εκτεταμένες, με σοβαρές καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις, ελαιώνες και αρδευτικά δίκτυα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Cretalive ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σητείας, Νίκος Φυγετάκης, η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, ωστόσο όλες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, των δήμων και των εθελοντικών ομάδων παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν νέες αναζωπυρώσεις.

Τεράστιες ζημιές σε καλλιέργειες και αρδευτικά δίκτυα

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκτεταμένες καμένες χορτολιβαδικές εκτάσεις και σημαντικές απώλειες σε ελαιόδεντρα, όμως το μεγαλύτερο πλήγμα φαίνεται πως έχει υποστεί το αρδευτικό δίκτυο της περιοχής.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται όμως στα αρδευτικά δίκτυα, εκεί έχουμε τεράστιες ζημιές, αλλά εάν η πυρκαγιά δεν οριοθετηθεί, δεν μπορούμε να μιλάμε για σαφή εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φυγετάκης, επισημαίνοντας ότι η πλήρης αποτίμηση των καταστροφών θα γίνει όταν η φωτιά τεθεί οριστικά υπό έλεγχο.

Τις ακραίες συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η μεγάλη πυρκαγιά περιγράφουν οι εθελοντές της ΕΔΕΑΚ.

«Οι θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που ξεπερνούσαν τα 100 χλμ./ώρα, τροφοδοτούσαν συνεχώς το πύρινο μέτωπο, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, φτάνοντας μέχρι και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο. Όταν το μέτωπο απείλησε άμεσα τον οικισμό του Γούδουρα, ενεργοποιήθηκε το 112 και λίγο αργότερα δόθηκε εντολή εκκένωσης. Η ΕΔΕΑΚ ανέλαβε την καθοδήγηση των κατοίκων, συμβάλλοντας στην ασφαλή και οργανωμένη απομάκρυνσή τους».

Η επιχείρηση διάσωσης του τραυματισμένου πυροσβέστη

Λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, έπειτα από αίτημα του προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας, μέλη της ΕΔΕΑΚ κλήθηκαν να επέμβουν σε δύσβατη περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν τραυματισμένο πυροσβέστη.

«Με άμεση κινητοποίηση, τα μέλη μας προσέγγισαν τον τραυματία, του παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και, σε συνεργασία με τους πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο, τον μετέφεραν με ασφάλεια στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σητείας. Συνολικά, οι τραυματίες της επιχείρησης κατάσβεσης, ανήλθαν σε τρεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ομάδας.

Το βίντεο από την επιχείρηση αποτυπώνει τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες κινήθηκαν οι εθελοντές μέσα στη νύχτα, προκειμένου να φτάσουν στον τραυματισμένο πυροσβέστη και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια.