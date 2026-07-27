Φωτιά στην Αληθινή Ηρακλείου - Ήχησε το 112, άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης σε αγροτοδασική έκταση, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν στην περιοχή.
Σε επιφυλακή τέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή της Αληθινής, στον Δήμο Φαιστού Ηρακλείου.
Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, με δυνάμεις να κατευθύνονται στο σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της. Παράλληλα, ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και επτά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φαιστού.
Παράλληλα, για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσής της.