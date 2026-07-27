Φωτιά στην Αληθινή Ηρακλείου - Ήχησε το 112, άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σε επιφυλακή τέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή της Αληθινής, στον Δήμο Φαιστού Ηρακλείου.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, με δυνάμεις να κατευθύνονται στο σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της. Παράλληλα, ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και επτά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αληθινή Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φαιστού.

Παράλληλα, για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσής της.