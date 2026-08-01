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Φωτιά στην Κυρά Φαρσάλων - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

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Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Θεσσαλίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 12:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Φαρσάλων.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας .

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