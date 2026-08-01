Φωτιά στην Κυρά Φαρσάλων - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση.
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Θεσσαλίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 12:30.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Φαρσάλων.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας .