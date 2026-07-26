Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Πυλαία και Ωραιόκαστρο

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (26/7) στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 16:50 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.



Αρχικά, στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Αργότερα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν στην περιοχή 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Επίσης για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

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Πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Γύρω στις 6 το απόγευμα, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην δυναμική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Mηνύματα από το 112

Στις 16:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Η Πολιτική Προστασία απέστειλε επείγουσα ειδοποίηση, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Μετά από λίγα λεπτά εκδόθηκε και δεύτερο 112 για απομάκρυνση των κατοίκων.

Φωτιά και στο Ωραιόκαστρο

Μετά από λίγη ώρα, εκδηλώθηκε και νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μονόλοφο Ωραιοκάστρου.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.



Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν οικίες ή υποδομές καθώς γρήγορα η φωτιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό (μερικό) έλεγχο.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.