Φωτιά στην Ροδόπη, εκδηλώθηκε μέσα σε αγροτοδασική έκταση

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) στη δημοτική κοινότητα Σαπών Ροδόπης. Η πυρκαγιά καίει μέσα σε αγροτοδασική έκταση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.



Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μαρωνείας – Σαππών, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.



Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ροδόπης, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.