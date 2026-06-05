Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη o 45χρονος μελισσοκόμος - Πρόστιμο άνω των 3.500 ευρώ

Άμεσα αποτελέσματα είχε η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη στο Άλσος Βεΐκου, καθώς ταυτοποιήθηκε και συνελήφθηο φερόμενος ως υπαίτιος της φωτιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), πρόκειται για έναν 45χρονο μελισσοκόμο, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, αναφέρει η ΕΡΤ.

Σε βάρος του 45χρονου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εντατικοί έλεγχοι από την Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 4 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 393 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 367.695,645 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος υπογραμμίζουν ότι παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της αντιπυρικής νομοθεσίας.