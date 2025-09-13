Φωτιά στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη στο Σύνταγμα - Πληροφορίες ότι προήλθε από κατσαρόλα

Φωτιά ξέσπασε στο ιταλικό εστιατόριο «Ovio», στο Σύνταγμα, του γνωστού σεφ Πάνου Ιωαννίδη, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός λειτουργίας σήμερα (13/9) για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προήλθε από κατσαρόλα. Η φλόγα μεταφέρθηκε στον απορροφητήρα, με αποτέλεσμα να σκάσει σωλήνας νερού της πολυκατοικίας και να καούν δύο ηλεκτρικά καλώδια.

Στο σημείο η σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της Πυροσβεστικής στο Χ, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα που έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο την πυρκαγιάς χωρι να πάρει διαστάσεις

Παρόλα αυτά όπως ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι με ανάρτηση στα social media το εστιατόριο δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Σάββατο, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στην πολυκατοικία, ενώ εκτιμάτε ότι αύριο θα ανοίξει κανονικά και πάλι για το κοινό του.

Δείτε την ανάρτηση:

