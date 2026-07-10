Φωτιά στο Ηράκλειο - Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο παρά τους ισχυρούς ανέμους

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Υπο έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ινίου, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Φωτιά τώρα στο Ηράκλειο - Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή pic.twitter.com/SuDKqjiPCA — Flash.gr (@flashgrofficial) July 10, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε καλάμια και χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση. Μέχρι στιγμής το πύρινο μέτωπο εξελίσσεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και δεν απειλεί οικίες ή κρίσιμες υποδομές.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 5 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.