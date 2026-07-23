Φωτιά στο Μάτι: Σε κλίμα συγκίνησης η τελετή μνήμης για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που η φωτιά στο Μάτι και τις γύρω περιοχές άφησε πίσω της μια ανείπωτη τραγωδία, με δεκάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

@flashgrofficial 8 χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, με τις εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα να βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Συγγενείς, επιζώντες και κάτοικοι τιμούν τη μνήμη όσων χάθηκαν, κρατώντας ζωντανή την ανάμνηση μιας από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Την ίδια ώρα, το αίτημα για δικαιοσύνη και το «ποτέ ξανά» παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ. 🎥 Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Από τις 19:00, στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, τελείται τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων και θα ακολουθήσει το Προσκλητήριο Νεκρών.

@flashgrofficial 8 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι, βρίσκεται σε εξέλιξη η τελετή μνήμης για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες και πολίτες αποτίουν φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν, ενώ οι μαρτυρίες τους υπενθυμίζουν πως οι πληγές της 23ης Ιουλίου 2018 παραμένουν ανοιχτές. 📹 Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Οκτώ χρόνια μετά, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή, με την τελετή στο Μνημείο να αποτελεί μια ακόμη στιγμή τιμής και μνήμης για τους ανθρώπους που χάθηκαν εκείνο το απόγευμα του Ιουλίου.

Γιάννης Κέμμος/ Flash,gr

«Είδα μπροστά μου να πεθαίνει άνθρωπος»

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, Κάλλι Αναγνώστου, μίλησε στον FLASH για το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018 που άλλαξε για πάντα τη ζωή της, για τον αγώνα που δίνει καθημερινά ως εγκαυματίας, αλλά και για τη μάχη που συνεχίζεται, ώστε η τραγωδία να μην ξεχαστεί και να αποδοθεί πραγματική Δικαιοσύνη, όπως λέει.