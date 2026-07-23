Φωτιά στο Μάτι: Σε κλίμα συγκίνησης η τελετή μνήμης για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
Οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία, συγγενείς και κάτοικοι τιμούν τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν στη φονική πυρκαγιά.
Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που η φωτιά στο Μάτι και τις γύρω περιοχές άφησε πίσω της μια ανείπωτη τραγωδία, με δεκάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.
Από τις 19:00, στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, τελείται τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων και θα ακολουθήσει το Προσκλητήριο Νεκρών.
Οκτώ χρόνια μετά, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή, με την τελετή στο Μνημείο να αποτελεί μια ακόμη στιγμή τιμής και μνήμης για τους ανθρώπους που χάθηκαν εκείνο το απόγευμα του Ιουλίου.
«Είδα μπροστά μου να πεθαίνει άνθρωπος»
Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, Κάλλι Αναγνώστου, μίλησε στον FLASH για το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018 που άλλαξε για πάντα τη ζωή της, για τον αγώνα που δίνει καθημερινά ως εγκαυματίας, αλλά και για τη μάχη που συνεχίζεται, ώστε η τραγωδία να μην ξεχαστεί και να αποδοθεί πραγματική Δικαιοσύνη, όπως λέει.