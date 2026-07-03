Οριοθετήθηκε η φωτιά μεταξύ Άγιου Ακάκιου και Καναλίων στο Μουζάκι Καρδίτσας

Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 13:00, σε δυσπρόσιτη δασική έκταση μεταξύ Άγιου Ακάκιου και Καναλίων στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ο ανεφοδιασμός των εναέριων μέσων γινόταν από τη λίμνη Πλαστήρα, επιτρέποντας την ταχεία επαναφορά τους στο μέτωπο της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της περιοχή Κανάλια Μουζακίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της #10ης_ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2026

Flash.gr/ Μιχάλης Λεγάκης

Σε δήλωση του στο KarditsaLive.Net ο διοικητής των Π.Υ. του ν. Καρδίτσας Πύραρχος κ. Ευάγγελος Αρβυθάς ανέφερε:



«Σήμερα, περί 1 με 1:15 το μεσημέρι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έλαβαν κλήση για να επέμβουν σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Δήμο Μουζακίου, και συγκεκριμένα στην περιοχή ανάμεσα στα Κανάλια και τον Άγιο Ακάκιο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν άμεσα τέσσερα εναέρια μέσα, καθώς και οι επίγειες δυνάμεις του νομού. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη προσπάθεια, οι δυνάμεις κατάφεραν μέσα σε λίγα λεπτά να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στην περιοχή είναι σταθερή και δεν υφίσταται κανένα ενεργό μέτωπο».