Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Τοξικό νέφος 20 χλμ έφτασε στη Θεσσαλονίκη - Έντονη μυρωδιά καμένου πλαστικού

«Σκέπασε» τη Θεσσαλονίκη το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τους ειδικούς να κάνουν έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, έχοντας κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες.



Το νέφος εκτείνεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων, ενώ η έντονη οσμή καμένου πλαστικού έγινε αισθητή σχεδόν σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη.



Σε φωτογραφίες και βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα, φαίνεται ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την πλατεία Αριστοτέλους, τον Λευκό Πύργο και τον Θερμαϊκό Κόλπο.

Eurokinissi

«Τραγική η κατάσταση»

Ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι ακούστηκαν πολλές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και επισήμανε πως στην περιοχή λειτουργούν μονάδες επεξεργασίας λιπαντικών, πετρελαιοειδών, ρουχισμού, υφασμάτων και εργοστάσιο ανακύκλωσης με μεγάλες ποσότητες πλαστικών.

Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό το νέφος που έχει εξαπλωθεί, εκτιμώντας ότι περιέχει επικίνδυνες ουσίες. «Βλέπετε την τραγική κατάσταση από αυτό το μαύρο και γκρίζο νέφος, το οποίο είναι με ουράνια και διοξίνες», ανέφερε ζητώντας την παρέμβαση ειδικών επιστημόνων ώστε να δοθούν σαφείς οδηγίες προστασίας στους πολίτες.

Παράλληλα συνέστησε σε όσους είναι αναγκασμένοι να κυκλοφορούν να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας, ενώ τόνισε ότι η αποπνικτική ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει όχι μόνο τη δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και το κέντρο, τον Λευκό Πύργο και την Καλαμαριά.

