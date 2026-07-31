Φωτιά στο Ποικίλο Όρος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Χαϊδάρι – Ποιους δρόμους να αποφύγετε

Αγωνία επικρατεί για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Ποικίλο Όρος, με τις φλόγες να κινούνται προς την περιοχή του Χαϊδαρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό της.



Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καλώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.



Οι κυκλοφοριακές εκτροπές που ισχύουν είναι οι εξής:

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γ. Παπανδρέου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.

Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Σχιστό.

Οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενδέχεται να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.



Οι πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και, εφόσον χρειαστεί, να ακολουθούν άμεσα τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.