Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στο Μουζάκι Καρδίτσας - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ελλάδα Κρήτη

Φωτιά στον Άη Γιάννη Χωστό: Εκεί όπου άλλοτε έπαιζαν παιδιά, σήμερα... στάχτη κι αποκαΐδια!

Η συγκλονιστική ιστορία της οικογένειας που σώθηκε χάρη σε ένα ιατρικό ραντεβού!

Cretalive
Cretalive
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Οικογενειακά δράματα στα χαλάσματα της μεγάλης φωτιάς στον Άη Γιάννη Χωστό που άφησε πίσω της θλίψη, πόνο, οργή και αγανάκτηση, μα κι ελπίδα ότι η ζωή θα συνεχιστεί έστω και μέσα από τις στάχτες! Καθημερινά νέες ιστορίες έρχονται στο φως. Ιστορίες οικογενειών που έχασαν την περιουσία τους, ανθρώπων που, ξαφνικά, έμειναν στο δρόμο. Αλλά και οι ιστορίες πολιτών που είδαν την απουσία τους από το σημείο της καταστροφικής φωτιάς ως "μήνυμα" ότι γλίτωσαν από καθαρή τύχη!

Διαβάστε για το δράμα πίσω από τη φωτιά στο Ηράκλειο.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader