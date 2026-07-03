Φωτιά στον Άη Γιάννη Χωστό: Εκεί όπου άλλοτε έπαιζαν παιδιά, σήμερα... στάχτη κι αποκαΐδια!

Οικογενειακά δράματα στα χαλάσματα της μεγάλης φωτιάς στον Άη Γιάννη Χωστό που άφησε πίσω της θλίψη, πόνο, οργή και αγανάκτηση, μα κι ελπίδα ότι η ζωή θα συνεχιστεί έστω και μέσα από τις στάχτες! Καθημερινά νέες ιστορίες έρχονται στο φως. Ιστορίες οικογενειών που έχασαν την περιουσία τους, ανθρώπων που, ξαφνικά, έμειναν στο δρόμο. Αλλά και οι ιστορίες πολιτών που είδαν την απουσία τους από το σημείο της καταστροφικής φωτιάς ως "μήνυμα" ότι γλίτωσαν από καθαρή τύχη!

Διαβάστε για το δράμα πίσω από τη φωτιά στο Ηράκλειο.