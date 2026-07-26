Φωτιά στον Κατσικά Ιωαννίνων – Καίει κοντά σε δομή φιλοξενίας μεταναστών

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Κατσικά Ιωαννίνων, κοντά στη δομή φιλοξενίας μεταναστών και προς την κατεύθυνση του Κουτσελιού.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της, σύμφωνα με το epirusgate.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές ή για τυχόν ζημιές.