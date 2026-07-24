Φωτιά στον Προφήτη Ηλία στη Σάμο - Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

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Φωτιά έχει ξεσπάσει στη θέση «Προφήτης Ηλίας» στο όρος Καρβούνη στη Σάμο, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 22:30 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση ισχυρών επίγειων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά καίει σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακριά από κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone που παρέχει συνεχή εικόνα από οπτική και θερμική κάμερα, διευκολύνοντας τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.