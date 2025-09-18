Φωτιά στους Αγίους Αναργύρους - «Στάχτη» έγινε ξύλινη καφετέρια

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6.15 και επεκτάθηκε σε ολόκληρο το χώρο εστίασης. Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και υδροφόρα ΟΤΑ.

Οι πυροσβέστες κατόρθωσαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, ωστόσο η καφετέρια -που ήταν ξύλινης κατασκευής- καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η φωτιά «πέρασε» και στον υπόνομο της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να βγαίνουν καπνοί από τα φρεάτια στα πλάγια του δρόμου.

Παράλληλα, κάηκαν και κάποια πεύκα από τον περιβάλλοντα χώρο της καφετέριας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο χώρος εστίασης ήταν εγκαταλελειμμένος και η πρόσβαση στο οικόπεδο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.