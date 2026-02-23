Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Θεσσαλονίκη Local News

Κατασβέστηκε η φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία «Αλλατίνη» στη Θεσσαλονίκη

Στο σημείο, όπου καίγονται απορρίμματα, επιχείρησαν δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.

Πηγή: Thesspost
Πηγή: Thesspost
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 21:35

Κατασβέστηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου σε κτίριο που βρίσκεται μέσα στην έκταση των πρώην Κεραμείων «Αλλατίνη» στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο, όπου καίγονταν απορρίματα, επιχείρησαν συνολικά δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της ιστορικής βιομηχανίας στην Θεσσαλονίκη στις 19:30, ωστόσο από φωτογραφίες που δημοσίευσε το ThessPost.gr παρατηρείται ότι οι φλόγες διακρίνονται και στο εσωτερικό του κτιρίου.

Πηγή: Thesspost
Πηγή: Thesspost

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Θεσσαλονίκη Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader