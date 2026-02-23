Κατασβέστηκε η φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία «Αλλατίνη» στη Θεσσαλονίκη

Κατασβέστηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου σε κτίριο που βρίσκεται μέσα στην έκταση των πρώην Κεραμείων «Αλλατίνη» στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο, όπου καίγονταν απορρίματα, επιχείρησαν συνολικά δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της ιστορικής βιομηχανίας στην Θεσσαλονίκη στις 19:30, ωστόσο από φωτογραφίες που δημοσίευσε το ThessPost.gr παρατηρείται ότι οι φλόγες διακρίνονται και στο εσωτερικό του κτιρίου.