Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στη Σκόπελο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή μεταξύ Κλήματος και Γλώσσας Σκοπέλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται και εναέρια μέσα για την ενίσχυση της επιχείρησης, εφόσον χρειαστεί, αναφέρει το taxydromos.gr.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή προς κατοικημένες περιοχές, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.